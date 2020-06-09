Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda vatandaşlar, parklara akın etti. Parklarda oluşan çöp birikintisi görüntüleri ise isyan ettirdi. Demet Akalın da, Twitter hesabından "E ne bu?? Evinizde de salona mı s.çıyorsunuz?" diyerek görüntülere tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanmadı. Yaklaşık 2.5 aydır evlerinde olan vatandaşlar, kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonunda piknik yapmak için park ve bahçelere akın etti. Piknik yapan vatandaşların çöplerini toplamaması ise büyük tepki çekti.

DEMET AKALIN İSYAN ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yurdun çeşitli yerlerinden gelen çöp birikintisi görüntülerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Akalın "Evinizde de salona mı s.çıyorsunuz?" diyerek isyan etti.