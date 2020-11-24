Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı

24.11.2020 23:22 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:03

Müzisyen Ceylan Ertem, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. "Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum" diyen Ertem, evde karantinada olduğunu söyledi.

Şarkıcı Ceylan Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İlaçlarına yeni başladığını belirten Ertem, "Doktorum 5. günümde olduğumu düşünüyor" dedi.

Evlere kapanıp izole olunması gerektiğini söyleyen Ertem, "Ama biliyorum, ekmek derdi. Keşke hepinize 'evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin' diyebilseydim" dedi.

"MASKEMİ ÇIKARMAMAMA RAĞMEN NASIL BULAŞTI BİLMİYORUM"

Ertem'in açıklamaları şöyle:

"İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı dostlar. Maskemi çıkarmamama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım. İlaçlarıma 1 saat evvel başladım. 5. günümde olduğumu düşünüyor doktorum.

Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı

"HAFİF ATLATACAĞIM SÖYLENDİ"

Doktor hanımefendi beni sakinliğe, moralimi yüksek tutmaya yönlendirdi. Hastaneye yatmama gerek olmadan umarım evde atlatabilirim. Ki hafif atlatacağım söylendi. Hastanelerdeki hemşireleri doktorları çok iyi anlayıp, önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkarmamızı tavsiye ederim.

Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı

"KEŞKE HEPİNİZE 'EVİNİZDE KALIN' DİYEBİLSEYDİM"

Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi. Keşke hepinize 'evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin' diyebilseydim. Öyle bir gücüm olabilseydi. Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun."

Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı

İlgili Haberler

Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?
Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?
Haber Yorumları (5)
SELVİ. ECZ.: Kadın GERCEKTEN ÇOK DOGRU SÖYLEMİŞ ZATEN MASKELERİN VİRÜSTEN KORUDUGUNA DAİR BİR TEK BİLİMSEL RAPOR KANIT YOK AÇIKLANMIŞ. Fakat tam tersi zararları ile ilgiili dış raporlarlar var belçika ve isvec kaynaklı. yani MASKELERİN FAYDASINDAN ÇOK ZARARI VAR.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
CEYLANİST: Ensi dingili, Ceylan Ertem oldukça ünlüdür, sorun onda değil sende. dingillikten vazgeç, otlanmayı bırak . . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SELİM: ''maskemi çıkarmama rağmen''
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Mert Günok Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 00:42:13. #1.15#
title