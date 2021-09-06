Şarkıcı Burcu Güneş üvey annesine dava açtı!
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Şarkıcı Burcu Güneş üvey annesine dava açtı!

Şarkıcı Burcu Güneş üvey annesine dava açtı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı.

Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı.

Güneş'in avukatı Ahmet Kürşat Köhle'nin, Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede şu detaylar dikkat çekti: "Ali Güneş evini, Nuray Güneş'e 1993 yılında satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirdi.

Güneş, bedelsiz olarak evini ikinci eşine devrederek Burcu Güneş'ten mal kaçırdı. Ali Güneş'in resmi nikahlı eşine üzerine kayıtlı taşınmazı satması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle müvekkilin, 8'de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz. Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz."

MAHKEME TEDBİR KARARI ALDI

Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Antalya'daki Nuray Güneş adına kayıtlı olan evin 8'de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti. Nuray Güneş'in avukatı ise mahkemeye başvurarak sürenin 1 ay süreyle uzatılmasını talep etti. Antalya Kepez'deki evde Nuray Güneş'in oğlu Eren Can'la 31 yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.

Burcu Güneş, babası Ali Güneş ve üvey annesi Nuray Güneş'in kendisinden mal kaçırdığını iddia etti.

Kaynak: Hürriyet

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