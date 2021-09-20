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Şarkıcı Buray'ın sahnede sazı çalındı!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Şarkıcı Buray'ın sahnede sazı çalındı!

Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girdi.

Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girdi.

Bu esnada Buray'ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğurlu geldiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.

Konserin ardından İstanbul'a dönen şarkıcı, 6 çift kırmızı ayakkabı aldı.

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