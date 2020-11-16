Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Daha önce dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı. Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

15 EL ATEŞ EDİLDİ

HASTANEYE KALDIRILDI

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI

Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel görüntüyle şantaj iddiasında bulundukları belirtildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.Gözaltına alınan zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan