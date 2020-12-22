Şarkıcı Asya yıllar sonra ortaya çıktı!
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Şarkıcı Asya yıllar sonra ortaya çıktı!

22.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:15
Şarkıcı Asya yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk Pop Müziği'nde Vurulmuşum Sana, Beni Aldattın, Olmadı Yar gibi unutulmaz şarkılara imza atan Asya ara verdiği müziğe yepyeni şarkısı Unutup Gitti ile dönüyor

Uzun süredir yeni single için çalışan, pandemi sürecinden dolayı çıkış tarihini erteleyen sanatçının DMC etiketiyle çıkan yeni şarkısının söz ve müziği Ümit Sayın'a, aranjesi ise Gürsel Çelik'e ait.

'ARDINA BAKMADAN GİDENLERİN ŞARKISI'

& ;Şarkı ve klip üzerinde büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyleyen ve yıllar sonra müziğe döndüğü bu özel şarkısı için duygularını "Unutup Gitti, ardına bakmadan gidenlerin; acımasızca geride bıraktıklarının duygularını dile getiriyor bence" diyerek dile getiren sanatçı, İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde muhteşem bir klip çektiklerini de belirtti.

'MÜZİKTEN HİÇ KOPMADIM'

Müziğe ara verdiği sürede hiçbir zaman müzikten kopmadığını ve kendisini heyecanlandıran bir şarkıyla müzik severlere yeniden merhaba dediğini söyleyen sanatçı "Böyle bir dönemde umarım bu şarkı içimizi ısıtır. İnandığım ve severek okuduğum bir şarkı. Bu zor dönemde bizlere kendimizi iyi hissettirecek en önemli şeylerden biri müzik. Her biri kendi alanında çok başarılı ve kaliteli bir ekiple çalıştım. Çok heyecanlıyım" dedi.

DMC etiketiyle yayınlanan Unutup Gitti şarkısı ve klibi bugünden itibaren tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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