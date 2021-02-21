Şarkıcı Alpay'dan çok tartışılacak Zeki Müren sözleri: Türk Sanat Müziği'ni katletti

Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz ay 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" sözleriyle tepki çekmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre; Özdemir Erdoğan'a, sanatçı Alpay'dan destek geldi. Alpay da 1996 yılında hayatını kaybeden sanatçı için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ABARTILI BİR ÜSLUBUYLA TÜRKÇE'Yİ BOZDU"

"On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem" diyen Alpay "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" ifadelerini kullandı. Alpay, "Müthiş ağdalı bir üslupla söyledi şarkılarını Zeki Müren. Bana hiçbir duygu vermez çünkü duygusuz söyler, rol yapar. Türkçe de 'Reca ederim' diye bir şey var mıdır? 'Rica ederim' dersin. Türkçe'yi çok iyi konuştuğu söylenen Zeki Müren bilakis Türkçe'yi de, Türk sanat müziğini de abartılı bir üslup kullanarak bozmuştur" dedi.

"TRT'NİN EN BÜYÜK KAZIĞIDIR"

"Zeki Müren, her şeyi sansürleyen, müthiş güzel şarkıları bile repertuvarına almayan, son derece tutucu eski TRT'nin Türkiye'ye attığı en büyük kazıktır" diyen Alpay, sözlerine "Eski TRT'yi düşünün. Küçücük bir kelime yüzünden, bir nota yüzünden bir şarkıyı yayınlamıyor, hatta pek çok şarkıcıyı yasaklıyordu. Ama iş Zeki Müren'e gelince, kısa eteklikle programa çıkardılar. Başka şarkıcılara da kötü örnek oldu bu ağdalı, abartılı tavrı ve sesiyle kötü etkiledi" diye devam etti.

Alpay, "Zeki Müren kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etmiştir" dedi ve "Gazinocular kralı Fahrettin Aslan ve TRT onu bugünlere getirmiştir. Gazinodaki programlarına herkes 'Acaba bugün ne giyecek ne hokkabazlık yapacak' merakıyla giderdi. Etekler, dizinden başlayan apartman topuk ayakkabılar" dedi.

"KENDİNİ SANAT GÜNEŞİ İLAN ETTİ"

"Bir de Zeki Müren kendi tanıtım metinlerini kendi yazardı. Bir gün Maksim Gazinosu afişine yine kendisi 'Sanat Güneşi Zeki Müren' yazdırdı. Ve adı öyle kaldı. Yani kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etti. Bana sorarsanız Türkiye'de TSM'nin Sanat Güneşi Mustafa Sağyaşardır. Müthiş bir ses tevazu sahibi bir insandır. Zeki Müren'inki ise hokkabazlıktır."

"HER YÖNÜYLE KÖTÜ BİR ÖRNEKTİ"

Alpay, Zeki Müren'le ilgili bir anısını da şu sözlerle anlattı: "Ankara'da köşk gazinosu vardı. Orada assolist olarak sahne yapıyordu. Beni programına almak istemiş. 'Ben alaturka gazinolarda çıkmıyorum, Batı müziği şarkıcısıyım' dedim ve çıkmadım. Sonra karşı gazinoda sahne yaptım. Matinem onunkinden erken doldu ve burada bana düşmanlık beslemeye başladı.

Mesela Muzaffer Akgün çok alkış alıyor diye o dönemler onu programından kovdurmuştu. Neyse bir gün ben Uludağ'da bir otelde program yapıyorum. Üç erkek arkadaşıyla programıma geldiler. Ben şarkı söylüyorum. Bunlar öyle çok gürültü yapıyorlar ki... Sonra yanındaki erkeklerle uygunsuz bazı hareketlerde bulundular ve mekandan kovuldular. İki kişinin Zeki Müren'in koluna girip kapı dışarı ettiklerini hatırlıyorum. Yani her yönüyle kötü bir örnekti Zeki Müren..."

ALPAY'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Alpay'ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

"YAPMAYIN BE ABİ!"

Behzat Uygur da Twitter hesabından, "Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı... Yapmayın be abi!" mesajını paylaştı.

Mustafa Ceceli ise, "On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim" yorumunu yaptı.

Nilgün Belgün, "Ayıp yahu! Nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren'le alıp veremediğiniz. Üstelik koca koca adamlarsınız!" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Sanatçı Özdemir Erdoğan ise "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. 'Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı." demişti.

Özdemir Erdoğan

BU İLK DEĞİL

Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında geçtiğimiz yıl temmuz ayında da eleştirilerde bulunmuştu.

80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şunları söylemişti:

"1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi."