ŞARJÖR DÜŞÜNCE NAMLUDAKİ TEK KURŞUN BULFUN'U ÖLDÜRDÜ, EŞİNİ YARALADI

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Mustafa Ş.'nin, oğlu Batuhan Ş.'nin öldüğü trafik kazasında aracı kullanması nedeniyle husumet yaşadığı Belfun Doğramacı'yı öldürüp eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede esnasında Mustafa Ş'.nin tabancasının şarjörünün yere düştüğü, namludaki tek merminin Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırdıktan sonra Doğramacı'nın kalbine saplandığı belirlendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Derince Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Mustafa Ş., 25 Mayıs 2019 tarihinde Isparta-Antalya yolu üzerinde oğlu Batuhan Ş.'nin hayatını kaybettiği kazada aracı kullandığı gerekçesiyle husumet yaşadığı Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaşınca tartışmaya başladı. Mustafa Ş. tabancasını çıkararak Belfun Doğramacı'ya ilk önce tabancanın kabzasıyla vurmaya başladı. Daha sonra elindeki tabancayı ateşleyerek çifti yaralayan Mustafa Ş., olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çifti Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Belfun Doğramacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Ş. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, market içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

ŞARJÖR DÜŞÜNCE TEK KURŞUNU ATEŞLEDİ

Yaşanan olayın ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede sırasında Mustafa Ş.'nin elindeki tabancanın şarjörünün yere düştüğü, Mustafa Ş.'nin silahı ateşlemesiyle namlusunda bulunan tek kurşunun ilk önce Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırıp daha sonra Belfun Doğramacı'nın kalbine saplandığı belirlendi. Mustafa Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.