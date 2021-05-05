Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
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Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR - Haberler | Güncel

Sarıyer'de sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilinin önüne sahte "Vefa Sosyal Destek Grubu" kartı yapıştırarak uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

Sarıyer'de sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilinin önüne sahte "Vefa Sosyal Destek Grubu" kartı yapıştırarak uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çayırbaşı Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde park edilen otomobilden şüphelendi. Otomobilde yaptıkları aramada otomobilin ön camına yapıştırılmış 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kartının sahte olduğunu fark etti.  Otomobilde yapılan aramada kamuflaj için bagaja konulmuş yardım malzemeleri de bulundu. Sürücü Remzi B.'nin yapılan üst aramasında satışa hazır uyuşturucu madde buldu. Narkotik köpeği 'Eros' otomobil içinde yaptığı aramada vites kolunun olduğu bölgeye tepki verdi. Vites kolunun kılıfını söken polis kolun etrafına saklanmış şeffaf poşet içinde 25 parça uyuşturucu madde buldu. Otomobil otoparka çekilirken Remzi B. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Remzi B.'nin üzerinde bulunan 5 bin 230 liraya da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği gerekçesiyle el konuldu.

 


- İstanbul
Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
Sarıyer'de tam kapanmada otomobiliyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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