SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
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SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de Özkan A., iki gün önce yol verme tartışması sırasında darp ettiği kişinin akrabaları tarafından öldüresiye dövüldü.

Sarıyer'de Özkan A., iki gün önce yol verme tartışması sırasında darp ettiği kişinin akrabaları tarafından öldüresiye dövüldü. Özkan A.'nın otomobiline sopalarla vurup, yerde tekmeledikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Şehit Mehmet Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan A. iki gün önce Kağıthane'de yol verme yüzünden tartıştığı bir kişiyi darp etti. Özkan A. dün gece 34 VF 8870 plakalı otomobili ile seyir halindeyken 34 BB 0595, 34 DBR 434 ve 34 DRJ 801 plakalı üç otomobildekiler tarafından önü kesilerek, durduruldu. Otomobillerden inen 7 kişi, Özkan A.?yı aracından indirerek darp etmeye başladı. Ellerindeki sopalarla otomobiline zarar veren saldırganlar, yere düşen Özkan A.?yı tekmelemeye devam etti. Saldırganlar daha sonra geldikleri otomobillere binerek, kaçtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle yaralanan Özkan A.?ya müdahale ederken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarla kimliklerini tespit ettikleri saldırganlar Recep A., Nedim A., Tamer A., Hakan Y., Üzeyir Z., Arif Y. ve İlhan Y.'yi yakalayarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SARIYER'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ - Haberler
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