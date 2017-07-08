Sarıveliler'de Karacaoğlan Konferansı Yapıldı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bu yıl 9'ncusu düzenlenen Karacaoğlan ve Yayla Şenlikleri kapsamında "Karacaoğlan Konferansı" yapıldı.



Lütfi Elvan İş Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen konferans öncesi bir konuşma yapan Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, "Bir ilçenin tanıtılabilmesinde, gelecek kuşaklara aktarılabilmesinde, geçmişe ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak çok önemlidir. Biz her yıl geleneksel olarak Sarıveliler Karacaoğlan ve Yayla Şenliklerini icra ediyoruz. Bugün burada 2. Uluslararası 9. Ulusal Karacaoğlan ve Yayla Şenliklerini düzenliyoruz. Bu etkinlikler kapsamında değerimiz Karacaoğlan'a ve onun değerlerine sahip çıktığımızı tüm dünyaya ve ülkeye haykırıyoruz. Diyoruz ki burada Karacaoğlan döneminde bu bölgede orta Toroslarda yaşadığı, bununla ilgili önemli bulguların olduğu herkesin malumudur. Biz Sarıveliler'in yerel yöneticisi olarak bu bölgenin tarihine, kültürüne sahip çıkmayı kendimize bir görev biliyoruz, borç biliyoruz. Yerel yönetimler çok önemlidir. Belediyecilik sadece yol, su ve kanalizasyon yapmak değildir. İşin kültürel boyutuna sahip çıkmak çok önemlidir. Yeni nesiller geçmişlerini tanıyacaklar. Bunun içindir ki ben geçmişi çok önemli görüyorum" dedi.



Belediye Başkanı Hayri Samur'un konuşmasının ardından konferansa geçildi. İki oturum halinde yapılan konferansta "Karacaoğlan'ın hayatı, felsefesi ve öğretileri", "Karacaoğlan'ın Taşeli platosu turizm ve kültürel yaşamına katkıları", "Karacaoğlan'ın uluslararası bir şahsiyet olarak dünyada tanınmasına yönelik uluslararası alanda yapılabilecek çalışma ve faaliyetler" konuları, akademisyenler Dr. Hakan Akbulut, Prof. Dr. Mehmet Akgül, Dr. Ahmet Akman, Doç. Dr. Abdulgani Arıkan, Doç. Dr. Bilgihan Gülcan, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami Özsoy, Doç. Dr. Berdi Sarıyev, Dr. Ahmet Hakan Yılmaz ve Gülce Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Ceylan tarafından anlatıldı. - KARAMAN