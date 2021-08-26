Sarıoğlun'dan, emeklilerden alınan ücrete tepki
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Sarıoğlun'dan, emeklilerden alınan ücrete tepki

Sarıoğlun'dan, emeklilerden alınan ücrete tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Ereğli İlçesinde halk otobüslerinde emeklilerden ücret alınmasına tepki göstererek yetkililerden destek istedi.

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Ereğli İlçesinde halk otobüslerinde emeklilerden ücret alınmasına tepki göstererek yetkililerden destek istedi.

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Ereğli İlçesinde halk otobüslerinden devletten parasını almasına rağmen 65 yaş üstü emeklilerden para alınmasına tepki gösterdi. Türkiye'de her yerde yasaların uygulandığını ifade eden Sarıoğlu, "Ereğli İlçesinde halk otobüsleri 65 yaş üstü vatandaşlardan para alıyor. Türkiye'de her yerde yasalar uygulanıyor. 65 yaş üstü vatandaşlara devlet para ödemesine rağmen şoförler emekli arkadaşlarımızdan para alıyor. Ereğli'den bir grup emekli arkadaşımız bizlere gelip konuyu aktardı. Bende konuyu milletvekillerimize ilettim. Şoförler Odası Başkanı Belediye Başkanına hakaret etmiş kimseyi dinlemiyorlar ama biz devletimizden destek bekliyoruz. Bu memlekette yasalar var, kanunlar var. Derebeylik yok sanki yeniçeri ocağı bağıra çağıra emeklilerden para alıyorlar. Hiç kimse aksinin iddia etmesin. Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Emeklilerin ayaklanmasını istiyorlar. Biz usul kaidesiyle yasalar çerçevesinde haklarımızı almak istiyoruz. Haklarımızı kimse gasp edemez. Bu konunun bir an önce çözülmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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