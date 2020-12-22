Sarımsaklı mantı tarifi! Sarımsaklı mantı malzemeleri, yapılışı!

Türk mutfağının en lezzetleri yiyeceklerden biri olan ve hamur, kıyma ve baharatlarla hazırlanan Sarımsaklı mantı tarifi! Sarımsaklı mantı malzemeleri, yapılışı!

Türk mutfağının olduğu kadar diğer Orta Asya mutfaklarının da bir parçası olan Sarımsaklı mantı tarifi! Sarımsaklı mantı malzemeleri, yapılışı!

SARIMSAKLI MANTI TARİFİ!

Mantı Malzemeleri

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 tutam tuz

1 su bardağı un – yoğurmak için

İç Harç için Malzemeler

300 gr. kıyma

1 adet kuru soğan – rende

1 yemek kaşığı kuru reyhan

Tuz

Karabiber

Sosu için Malzemeler

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru reyhan

Yoğurt için Malzemeler

Yoğurt

2 diş sarımsak

Yapılışı;

Hamur için olan tüm malzemeleri bir kapta yoğurun. Yaptığınız hamuru 4-5 dakika dinlendirin. Hamuru 2 bezeye bölün. Hamuru ince açın ve küçük kareler olacak şekilde kesin.

İç harç için kıyma, rende soğan, kuru reyhan, tuz ve karabiberi yoğurun.

Kestiğiniz hamurların içerisine iç harcı doldurup mantı şeklinde kapatın.

Derin bir tencereye 10 su bardağı suyu ve tuzu koyup, kaynatın. Hazırladığınız mantıları kaynayan suya atıp 7 – 8 dakika haşlayın.

Yoğurt sos için; sarımsağı ezin ve yoğurtla karıştırın.

Domates sos için; bir sos tenceresinde salça, tereyağı ve zeytinyağını karıştırın. Kuru reyhan ekleyip, kenara alın.

Mantıları servis tabağına alın üzerine yoğurt sos, en üstüne de domates sos koyarak servis edin.