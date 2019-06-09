Sarımsak üreticilerinden şehit ailelerine destek

Arabanlı sarımsak üreticileri, şehit ailelerinin sarımsak ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden olan Araban Ovası'ndaki üreticiler, daha önce şehit ailelerine verdikleri destek sözleri kapsamında, ailelerin bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kuru sarımsakları şehit ailelerine yönelik çalışmalar yapan derneklerin yöneticilerine teslim etti.

Bu kapsamda, Arabanlı sarımsak üreticilerinden Tahir Öztürk, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Yeter ve Gaziantep Şehit Aileleri Deneği Başkanı Hamza Bayındır'ı Araban ilçesine davet ederek, tarladan topladığı sarımsakları Gaziantep'teki şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerine dağıtılmak üzere kışlık kuru sarımsakları başkanlara tutanakla teslim etti.

Dernek yetkilileri ise üreticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA