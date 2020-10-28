Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar
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Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar

28.10.2020 08:34 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:06
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar

Yaz mevsimini Konya civarında, kışı ise Mersin'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayarak geçiren Yörüklerin develerle kış yurdu yolculuğu başladı.

Mersin sınırlarına gelmeye başlayan 200 Sarıkeçili Yörük ailesi, 20 Nisan itibariyle başlayacak 'yaz yurdu' göçüne kadar yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvanıyla kış yurtlarında kalacak.

Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar

DEVE KERVANIYLA YOLCULUK

Bazı aileler, modern araçlarla kış yurtlarına gelirken, sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerden Kuş Ali lakabıyla tanınan Ali Uçar (62), Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek, develerle yolculuk yapıyor. Uçar, yüzlerce keçisi ve develeriyle Ermenek ilçesinden geçip, Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Barbat Yaylası'na kadar gelerek, 15 güne kadar Aydıncık ilçesine ulaşmayı hedefliyor.

Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar

25 GÜNDÜR YOLDALAR

Birçok ailenin modern araçlarla kışı geçirecekleri Akdeniz sahillerine kadar indiğini belirten Ali Uçar, "Konya Hadim bölgesinden hareket ettik. 25 gündür yoldayız. 10-15 günlük bir yolumuz kaldı. Aydıncık civarına yerleşmeyi düşünüyoruz" dedi.

"GÜNDE 5-10 KİLOMETRE YOL YAPABİLİYORUZ"

Göç eden Yörüklerden Mustafa Budak ise eylül ayı başından bu yana yolda olduklarını ifade ederek, "Bugünlerde yolu yarılamış durumdayız. 20-25 günlük bir yol süreci geçirdik. Belki 20-25 gün daha gideriz. Aydıncık civarındaki kış yurdumuza varırız. Günlük 5-10 kilometre yol yapabiliyoruz" diye konuştu.

Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar

10-15 GÜNLÜK DAHA YOL VAR

Yörük kadınlardan Fatma Dilek de zaman zaman dağdaki patikada, zaman zaman toprak zaman zaman da asfaltta geçen yolculuğun zor olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"30 Eylül'de Hadim'den göçtük. 25 gündür yoldayız. Mersin il sınırlarına girmiş bulunuyoruz. Aydıncık'a inmemize de 10-15 gün var. Şu anda yolu ortalamış bulunuyoruz" dedi.

Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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