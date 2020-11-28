Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
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Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı

28.11.2020 09:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:38
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları'nda kış uykusuna yatmaya hazırlanan boz ayılar cadde, sokak ve kayak merkezinde yiyecek arıyor.

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları'nda kış uykusuna yatmaya hazırlanan boz ayılar cadde, sokak ve kayak merkezinde yiyecek arıyor. Ayıları zaman zaman cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar onlara yiyecek veriyor.

Sarıkamış'ta kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, bazen tek başlarına, bazen de yavruları ile birlikte kayak merkezine ya da ilçe merkezinin önüne kadar geliyor, vatandaşları umursamadan çöp konteynerlerini devirip içerisinde yiyecek arıyor. Sıklıkla görülen ayılar, bazen apartmanlara, parklara kadar giriyor. Çöplükte karınlarını doyuran ayılar daha sonra ormanın yolunu tutuyor. Cep telefonları ile ayıları görüntüleyen vatandaşlar, onlara şeker gibi tatlı yiyecekler veriyor.

Sarıkamış ilçesinde Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki Kayı Snow Oteli'nin yöneticisi Deniz Demir, ayıların bugüne kadar kimseye zarar vermediğini ve onlarla yaşamaya alıştıklarını söyledi. Ayıların oteller civarı veya ilçe merkezindeki çöp kutularına atılan yiyeceklerin kokusuna alarak geldiğini ifade eden Demir, "Ne kadar ürkütücü olsalar da hepsi çok tatlı. Sosyal bir yapıya sahipler. Kimseye zararları yok. Sadece çöp konteynerlerini devirip etrafa saçıyorlar. Biz de her sabah oraları temizlemek zorunda kalıyoruz. Onları arada bir görüntülemek bizim içinde büyük bir zevk oluyor" diye konuştu.

Öte yandan Kars'ın Selim ilçesinin Akçakale köyünde de aç kalan bir tilki yerleşim alanı yakınına kadar indi. Köylüler tilkiyi elleriyle doyurdu.

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Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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