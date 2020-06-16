Sarıkamış'ta Jandarma 181. Yıldönümünü Ağaç Dikerek Kutladı
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Sarıkamış'ta Jandarma 181. Yıldönümünü Ağaç Dikerek Kutladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181'inci yılı nedeniyle Sarıkamış Ay Yıldız tören alanına fidan dikimi yapıldı.

Sarıkamış'ta Jandarma 181. Yıldönümünü Ağaç Dikerek Kutladı
16.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:34

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181'inci yılı nedeniyle Sarıkamış Ay Yıldız tören alanına fidan dikimi yapıldı.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı Ay Yıldız tören alanında gerçekleştirilen fidan dikimine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, Sarıkamış Jandarma Komanda Tabur Komutanı Binbaşı Erdoğan Mutlu, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Yurdabak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Bürolar Amiri Taner Köroğlu Sarıkamış Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğanay, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Emre Turunç ve Jandarma personeli katıldı.

Etkinlikte söz alan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "Sarıkamış yeşil yönünden, ağaç yönünden çok zengin bir ilçe. Bu dönem bütün kurumlarımızı ağaç dikilmesi ve bunun korunması yönünde motive etmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, herkes ağaç dikme konusunda hassas olsun,duyarlı olsunlar. Jandarma ile birlikte bugün fidan dikimi yaptık. Bu vesileyle tekrardan görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan Jandarma Teşkilatı mensuplarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize görevlerinde başarılar, sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum." diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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