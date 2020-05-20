Sarıkamış'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Sarıkamış'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Sarıkamış'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Sarıkamış'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

20.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:37

Sarıkamış'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

KARS - Sarıkamış'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Köroğlu köyünde Aslan ve Yurt aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silaharın patladığı kavgada kurşunların isabet ettiği Sema Aslan ağır yaralandı.

Yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansa Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

Köroğlu köyünde iki aile arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ise Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Sarıkamış'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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