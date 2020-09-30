Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her akşam ayıların ziyaret ettiği halk, bu duruma alışmaya başladı. Her ziyarette farklı olaylara tanıklık eden halk bu kez bir ayının kendilerine el sallayarak vedalaştığına şahit oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Sarıkamış'ta sokaklarda dolaşan ayılardan birisi kendisini izleyen vatandaşa el salladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, ilçe merkezi iniyor. Hemen hemen her akşam Sarıkamış'ta ayılarla birlikte yaşayan vatandaşlar zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor. O anlardan biri de dün gece yaşandı.

EL SALLAYIP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

İlçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Ayılardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisi izleyen vatandaşa el sallayıp gözden kayboldu.

Ayının vatandaşa el sallaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM