Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada
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Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada

30.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:13

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her akşam ayıların ziyaret ettiği halk, bu duruma alışmaya başladı. Her ziyarette farklı olaylara tanıklık eden halk bu kez bir ayının kendilerine el sallayarak vedalaştığına şahit oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Sarıkamış'ta sokaklarda dolaşan ayılardan birisi kendisini izleyen vatandaşa el salladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, ilçe merkezi iniyor. Hemen hemen her akşam Sarıkamış'ta ayılarla birlikte yaşayan vatandaşlar zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor. O anlardan biri de dün gece yaşandı.

EL SALLAYIP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

İlçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Ayılardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisi izleyen vatandaşa el sallayıp gözden kayboldu.

Ayının vatandaşa el sallaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada
Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada
Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada
Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

Haber Yorumları (2)
TATLI: ÇOK TATLIYMIS BEN ORADA OLSAM YAKALAR SEVERDİM. HATTA BAHÇEYE BAĞLAR BESLERDİM.
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HAMİT: Yapacağım yorumla dalga bile geçseniz hiç önemi yok. Biz insanların selam sabahı kestiği günümüzde bir ayının selam verir gibi el sallaması duygusal anlar yaşatması yanında birazda düşündürücü var olasın ayıcık.
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