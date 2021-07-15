Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Sarıkamış ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sarıkamış ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programda ilk olarak şehitlikler ziyaret edilerek dualar okundu. Ardından ilçedeki şehit ve gazi derneklerine ziyarette bulunuldu.

Hükümet Konağı önündeki tören alanı çevresinde günün anısına sarıçam fidanları toprakla buluşturulduktan sonra araçlar ile ilçe merkezinde konvoy düzenlendi.

Programa, Kaymakam Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Haluk Albayrak, Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığınca Karaurgan köyünde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Sarıkamış'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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