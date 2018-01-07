Sarıkamış Şehitleri Sivas'ta Düzenlenen Yürüyüşle Anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen ' Türkiye Şehitlerine Yürüyor' yürüyüşü Sivas'ta da yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yürüyüş, Polis Meslek Eğitim Merkezi önünden başladı. Sıfırın altında 2 derecede gerçekleştirilen yürüyüşe 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada toplanan yaklaşık 2 bin kişi, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak marşlar söyledi. Kardeşler Tepesi'nde sona eren yürüyüşte saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kur'an okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından program sona erdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, şehitleri rahmetle andıklarını söylediler. - SİVAS