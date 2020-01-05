: Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı

05.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:28

105 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 90 bin asker, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye'nin birçok kentinden Sarıkamış'a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katıldı. 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında on binlerce kişi, yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada veya donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua etti. Kalabalık, daha sonra kar yağışı altında Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.



Yürüyüşe Bakan Kasapoğlu ve Pakdemir'in yanı sıra Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre il valileri ve kaymakamlar da katıldı. Yürüyüş Ay-Yıldız Tören Alanı'nda son buldu. - KARS

Kaynak: İHA

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