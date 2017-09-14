Sarıkamış Ormanı'ndaki Yangın

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlık alanda 4 gün önce başlayan örtü yangını tamamen söndürüldü.



İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki İznoz mevkisinde 4 gün önce ormanlık alanda başlayan örtü yangınına, Sarıkamış, Kars ve Dağpınar belediyeleri, Kafkas Üniversitesi ve 9'uncu Komando Tugay Komutanlığından su tankeri ve itfaiye araçları ile Erzurum, Gümüşhane ve Rize Orman müdürlüklerine ait arazözlerle müdahale edildi.



Yangın 4 günün ardından vatandaşların da desteğiyle tamamen söndürüldü.



Yaklaşık 40 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sahasında yeniden oluşabilecek tehlikelere karşı soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi.



Bölgede gerekli önlemeleri alarak soğutma çalışmaları yaptıklarını dile getiren Çelik, yangının uzun sürmesinde zeminin kuruluğu ve rüzgarın etkisinin bulunduğunu anlattı.



Yangının tepe değil, örtü yangını şeklinde olması nedeniyle zeminden müdahalenin daha etkili olduğunu ifade ederek, "Bu bölgede yangınlar zeminden ilerlediği için havadan müdahale etkili olmuyor. Bu nedenle zemin çalışması yapmak zorundayız. Yangının söndürülmesinde büyük emek veren Sarıkamış merkezde yaşayan vatandaşlarımız, Mescitli ve Karakurt'tan gelen köylülerimiz ile Kars Valiliği, Sarıkamış ve Kars Belediyesi, Dağpınar Belediyesi, Kafkas Üniversitesi ve 9'uncu Komando Tugay Komutanlığına, Erzurum,Gümüşhane ve Rize Orman müdürlüklerine ait arazöz ekiplerine, Kars UMKE, AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Ben 40 yıldır bu bölgede böyle bir kurak yaz mevsimi yaşandığını duymadım. Bu nedenle ormanlarımızın zemini çok kuru herkesin çok dikkatli olması gerektiğini önemle vurguluyorum."