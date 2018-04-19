Sarıkamış Gençlerbirliği Spor Bal Ligi Kutlamaları

Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj müsabakasında Kars 36 Spor'u 2-0 yenen Sarıkamış Gençlerbirliği Spor da sevinç ve kutlamalar.

BAL Ligi terfi karşılaşmasında dün Kars 36 Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Sarıkamış Gençlerbirliği Spor da meydanda kutlandı. Sporcuları meydanda karşılayan taraftar sporcuları tebrik ederek halay çektiler.

Kulüp Başkanı Yavuz Çelik ise Sarıkamış halkının bu başarıyı hak ettiğini belirterek, kendilerine destek veren kaymakamlık, belediye ve Sarıkamışlılara teşekkür ettiğini ifade etti. - KARS