Sarıgöl'de 2 Mezarlığın Daha Güvenliği Sağlandı

İl genelinde mezarlıkların güvenliğini sağlamak adına tel çit ihalesi gerçekleştiren ve mahalle mezarlıklarının etrafını tel çit ile çevreleyerek, güvenli hale getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur ve Selimiye mahalle mezarlıklarında da tel çit...

İl genelinde mezarlıkların güvenliğini sağlamak adına tel çit ihalesi gerçekleştiren ve mahalle mezarlıklarının etrafını tel çit ile çevreleyerek, güvenli hale getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur ve Selimiye mahalle mezarlıklarında da tel çit çalışmasını tamamlayarak, mezarlıkları daha güvenli hale getirdi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur ve Selimiye mahallelerinin mezarlıklarında tel çit çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan, Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Hasan Çolak ve Selimiye Mahallesi Muhtarı Ercan Çınar, tel çit çalışmasının tamamlandığı mezarlıklarda incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı öncesinde il genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği konusunda çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü belirten Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ilimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan mezarlıkların tel çit ile çevrilmesi çalışmaları da ayrıca devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçemizde de Selimiye ve Kızılçukur mahallelerimizin mezarlıklarında da tel çit çalışması tamamlanarak, mezarlıklar daha güvenli hale getirildi. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre