Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı
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Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı

Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kullanılacak bıçaklar, satırlar ve nacakların bilenmesi için vatandaşlar bıçakçıların önlerinde adeta kuyruk oluşturdu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kullanılacak bıçaklar, satırlar ve nacakların bilenmesi için vatandaşlar bıçakçıların önlerinde adeta kuyruk oluşturdu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belirlenen kurban kesim yerleriyle ve ekiplerin yaptıkları hazırlıklarla yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları son aşamaya geldi. Vatandaşlar da kurbanda kullanılacak bıçaklar, satırlar ve nacakların bilenmesi için bıçakçıların önlerinde adeta kuyruk oluşturdu. Bıçak ustaları ise bıçakların bilenmesi işleminin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. 25 yıllık bıçak ustası olan Mehmet Aktaş "Ben her hafta Alaşehir'den Sarıgöl pazarına geliyorum. Yıllardır bu işi yapmaktayım. Kurbana yakın zamanda bıçak biletmeye gelenlerin sayıları gerçekten arttı. Oysa iki üç hafta önceden getirseler bu sıkışıklık olmaz. Ben günde 500 adet bıçak, satır ve nacak bilemesi işlemi yapıyorum. Bu hem bana da zor geliyor hem de bekleyen müşterilerimiz de aceleci davranıyorlar" dedi.

Bileme işinin mutlaka ustasına yaptırılması gerektiğini vurgulayan bıçak bileme ustası Zeynel Urgancı "Bıçak bileme gerçekten ustalık ister. Bıçaklar düzgün bilenmeli acemice yapılan bilemelerde bıçakların yanmasına neden olur. Kesimde veya et doğrarken sıkıntı olabilir. Bu arada bıçakla kurbanda çok kullanılacağından çok dikkat edilmelidir" dedi. - MANİSA

Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı
Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı
Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı
Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı
Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı
Sarıgöl'de Kurban Bayramı hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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