Sarıcaoğlu: "Kavak ışık hızıyla gelişen tek ilçe"
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Sarıcaoğlu: "Kavak ışık hızıyla gelişen tek ilçe"

Samsun'un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Artık hızlı bir gelişim ve büyüme içindeyiz.

Sarıcaoğlu:
12.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:59

Samsun'un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Artık hızlı bir gelişim ve büyüme içindeyiz. Kavak belki de Samsun'un ilçeleri arasında ışık hızıyla gelişen tek ilçe" dedi.

İlçe halkının katılımı sağlayarak geliştirdiği projeleri ortak akılla hayata geçiren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun çalışma anlayışı başkanlığını yaptığı bölgeyi son altı yılda Samsun'un en hızlı ve en sağlıklı gelişen ilçesi haline getirdi. Ulaştıkları noktanın sevindirici ama yeterli olmadığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Gönül Belediyeciliği ile halkımızla el ele ilçemizi daha büyük hedeflere taşıyacağız" diye konuştu.

İkinci dönem Başkanlığını yaptığı ilçenin bugünden çok daha ileri noktalara ulaşması için dur durak bilmeden çalıştıklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, "Bugün uyguladığımız çalışma yöntemi sayesinde belki de Samsun'un ışık hızında gelişen tek ilçesi olduk" şeklinde konuştu.

Parlayan yıldız kavak

"Halkımızla el ele geleceğin modern ilçesini inşa ediyoruz" diyen Sarıcaoğlu, aradan geçen 6 yılda Kavak'ın birçok önemli hizmete kavuştuğunu söyledi. Başkanlığı döneminde ilçenin gelecek 100 yıllık içme suyu başta olmak üzere pek çok sorununu ortadan kaldırdıklarını anlattı. Sarıcaoğlu, "Elde ettiğimiz kazanımlar ile Samsun'un ilçeleri arasında adeta parlayan bir yıldız konumuna geldik" açıklamasında bulundu.

A lt yapıdan, sosyal tesislere, 100 yıllık su ihtiyacından, modern kentleşmeye, sanayileşmeden turizme dek birçok alanda ciddi mesafeler aldığına dikkat çeken Sarıcaoğlu, "Bugüne kadar ilçemizin gelişmesi için emek ve hizmet veren tüm başkanlarımızı şükranla anıyoruz. Şimdi onların eksik bıraktıklarını tamamlamak ve üzerine yenilerini yapmakta bize nasip oldu. Artık hızlı bir gelişim ve büyüme içindeyiz. Kavak belki de Samsun'un ilçeleri arasında ışık hızıyla gelişen tek ilçe. Yani Kavak artık güçlü ekonomisi, sosyal yaşantısı, bozulmamış fiziki dokusu ve pırıl pırıl yapısı ile örnek alınacak bir kent olma yolundadır. Benim ve çalışma arkadaşlarımın ortak hedefi ise gece-gündüz demeden yapacağımız çalışmalar ile bu süreci mümkün olduğunca kısaltmaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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