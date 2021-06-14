Sarıçam Belediyesi'nden Ücretsiz Yüzme Kursu

SARIÇAM BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ YÜZME KURSU 14 Haziran, 2021Sarıçam Belediyesi İlçede "Daha Sağlıklı Sarıçam İçin Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak" Sloganıyla yüzme kursu açıyor.

SARIÇAM BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ YÜZME KURSU 14 Haziran, 2021

Sarıçam Belediyesi İlçede "Daha Sağlıklı Sarıçam İçin Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak" Sloganıyla yüzme kursu açıyor. Adana'da havaların ısınması ile birlikte artan boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen Sarıçam Belediyesi, Osman Gazi Mahallesi Muhtarlığı karşısında ve Asım Savaş Spor Salonu'nda kurduğu portatif yüzme havuzunda yüzme kursu başlatıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak verilecek olan yüzme kursuna katılmak isteyen çocukların Sarıçam Belediyesi Turkuaz Masa biriminden kayıtlarını yaptırabilecekleri açıklandı. 7-15 yaş aralığındaki çocukların öncelikli olduğu kursa katılan kursiyerlerin short, bone, mayo, yüzme tahtası ve yüzme simidi gibi ihtiyaçlarının Sarıçam Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi. "ÇOCUKLARIMIZ BOĞULMASIN ANNELER AĞLAMASIN" Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi "Havaların ısınması ile birlikte hayata geçirdiğimiz yüzme kurslarımız Sarıçam'da iki noktada hizmet verecek. Sarıçam Belediyesi olarak kursa katılan yavrularımızın tüm malzemelerini ücretsiz vereceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde açtığımız yüzme kurslarımız Eylül ayı sonuna kadar hizmet verecek. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde vereceğimiz kurslarımız sayesinde temennimiz çocuklarımız boğulmasın annelerimiz ağlamasın. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre