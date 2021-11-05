SARIÇAM, ADANA (Habermetre) - SARIÇAM BELEDİYESİ, EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR 05 Kasım, 2021

İlçede sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmetler gerçekleştiren Sarıçam Belediyesi, evde bakım ve sağlık hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Bilal Uludağ'ın talimatları ile saha ve merkez bazlı hizmet veren ekipler, günün her saati vatandaşın sağlık hizmetlerinde yanında oluyor.

Merkez poliklinikte hemşirelik hizmetleri, yürüyebilen hastalara merkezde muayene, pansuman, yara bakımı ve reçeteli ilaç tedavisi gerçekleştirenA Sarıçam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam Kaymakamlığı ve Sarıçam Nüfus Müdürlüğü ile koordineli olarak, evde vefat eden vatandaşlar için defin ruhsat hizmeti de sunuyor.

Sarıçam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, A evde bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret edip, muayene ve kontrollerini yaparak, bakıma muhtaç olanların kişisel bakım ve temizliklerini gerçekleştiriyor. Yürüyemeyen, bakıma muhtaç, yatağa bağımlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların pansuman, yara bakımları, sonda takma ve değiştirme, ameliyat sonrası dikişlerin alınması gibi sağlık hizmetleri de sunan ekipler, hastaneye yönlendirilmesi gereken hastaları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Ayrıca saha ekibi içerisinde görev alan erkek berberler tarafından hastaların saç sakal tıraşları da evlerinde hijyenik bir şekilde gerçekleştiriliyor.

"HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK"

Sarıçam Belediyesi olarak sağlık hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Bilal Uludağ, Sağlık İşleri Müdürlüğünün günün her saati vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

İki birimden oluşan bir ekiple hem sahada hem merkezde sağlık hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Uludağ sözlerine şöyle devam etti " Merkezde Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde hizmet veren ekibimiz, yürüyebilen, sağlık merkezimize gelebilen hasta vatandaşlarımıza her türlüA poliklinikA hizmetini sunuyorlar. ÖrneğinA muayene, pansuman, yara bakımı ve reçeteli ilaç tedavisi gibi gereksinim duyulan sağlık hizmetlerinin sağlandığı merkezimizde, evde vefat halinde, ilgili yerlerle koordineli ölüm raporu hizmeti de verilmektedir.

"TAM TEŞEKKÜLLÜ YATAK HİZMETİ VERİYORUZ"

Bunun yanında saha ekibimiz ayni yardım hizmetlerine devam ediyor. Hasta vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ve berber ihtiyaçlarının yanında, ayarlanabilir hasta yatağı hizmeti de sunuyoruz. 2021 yılı içerisinde 130 adet hastane tipi ayarlanabilir hasta karyolasının hasta vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Bu sene içerisinde poliklinik hizmetimizden 10949 vatandaşımız yararlanırken, saha ekibimizde 2294 ziyaret gerçekleştirdi. Bizler Sarıçam Belediyesi olarak insan odaklı belediyecilik anlayışımızda dün olduğu gibi bugünde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz, çünkü her şeyin başı sağlıktır. "

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