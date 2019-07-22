Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti

Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu Pelin Karahan, plajda güneşlenirken uyuya kaldı. 2 çocuk annesi Karahan'ın fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti

Bodrum'daki yazlığında eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla tatil yapan oyuncu Pelin Karahan, oturdukları sitenin plajında güneşlenirken şezlongda uyuyakaldı.

UYUYA KALDI

Yaklaşık 20 dakika şekerleme yapan oyuncu uyanınca etrafta muhabirlerin olduğundan şüphelenip çevreyi kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığını zanneden oyuncu, ardından telefonunu eline alıp bir süre daha zaman geçirdi.

MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun konserine giden Pelin Karahan, "Yeni bir proje var. Diziyle ekranlara geri dönüyorum." diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

İşte 34 yaşındaki Pelin Karahan'ın tatil pozları...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.