Sarayköy MYO'da Mehmet Akif ERSOY'u Anma ve Saygı Töreni Düzenlendi

Sarayköy Meslek Yüksekokulu (Sarayköy MYO)'nun Öğr. Gör. Atiye Kaş Özdemir danışmanlığındaki Sosyo-Kültürel Etkinlikler Topluluğu'nun düzenlediği ' Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Saygı Töreni' isimli program Sarayköy MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Sarayköy MYO Müdürü Doç. Dr. Aslı Öztürk Kiraz, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, öğretim üyeleri ile çok öğrenci katıldı. Tören, programın hazırlanma aşamasında büyük oranda katkıları olan Buse Yıldız ve Akit Kurt sunuculuğunda saygı duruşu ve fizyoterapi programı öğrencilerinin işaret dili ile eşlik ettiği İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Nazlıcan Çelik, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan konuşmayı ise Buse Yıldız yaptı. Ardından Mehmet Akif adına yazılmış 'Ey Şanlı Hilal' adlı şiiri Burakhan Bingöl okudu. Daha sonra İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine ilişkin Habib Arslan ve İhsan Ünveren bir konuşma gerçekleştirdi. Programın devamında 'Mehmet Akif Ersoy-İstiklal' adlı kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Mehmet Akif'in şiirlerinden "Bu Vatan Kimin? " adlı şiiri Mustafa Özaydın seslendirdi. Akabinde öğrencilerin Mehmet Akif ve İstiklal Marşı hakkında Sarayköy halkıyla yaptıkları röportaj video gösterimi izlendi.

Etkinlikte, İstiklal Marşının on kıtası farklı öğrenciler tarafından okunurken, her kıtanın anlamı da davetlilerle paylaşıldı. Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ve Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın törenin anlam ve önemine dair yaptıkları konuşmalar ile sona erdi.

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