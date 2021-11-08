Saraykent'te yüzme bilmeyen genç kalmayacak

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent Kaymakamlığınca hazırlanan "Gençler geleceğe kulaç atıyor" proje kapsamında 1580 öğrenciye yüzme öğretilecek.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Sultan Hanı Termal Otel'in yüzme havuzunu gençlerin hizmetine açtıklarını söyledi.

Açıkgöz, gazetecilere, ilçede hem özel idareye ait termal tesislerin değerlendirilmesi hem de gençlerin yüzme sporuna yönlendirmesi amacıyla proje hazırladıklarını belirtti.

Proje kapsamında öğrenicilerin yüzme antrenörleri eşliğinde yüzücülük eğitimi alacağını ifade eden Açıkgöz, "Çocuk ve gençlerin sporun en az bir dalıyla ilgilenmesi için çaba harcıyoruz ve gençleri spora teşvik etmek için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Ücretsiz yüzme kurslarımızla da Saraykent'in gençlerine, yüzme öğrenme fırsatı sunuyoruz." dedi.

Açıkgöz, kurslara katılan öğrenciler arasında yüzmede büyük başarılar elde edecek sporcular çıkacağına inandığını vurgulayarak, "4 yüzme antrenörüyle eğitimler başladı. Gayemiz öz güveni yüksek, ahlak ve erdemiyle herkese örnek olacak gençler yetiştirmek. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, özellikle de ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü emekleri için tebrik ediyorum." diye konuştu.

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