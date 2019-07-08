Sarayda Türk Günü coşkusu

ALMANYA'NIN Baden bölgesi, Türk sivil toplum kuruluşları tarafından, Baden Müzesi ve Karlsruhe Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenlenen 11. Türk Günleri, Karlsruhe Sarayı ve bahçesinde zengin içerikli etkinliklerle kutlandı.

Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan, Karlsruhe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Frank Mentrup, Baden Müzesi Prof. Dr. Eckart Köhne ile birlikte 12 bin Türk ve Almanın katıldığı Türk Günleri'nde, sanatçı Şimşek Doğan ve ekibi, Stuttartlı Folklör Grubu 'SUTHOT' ile Zakkum Konseri büyük beğeni topladı.

TÜRK YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ

Muhsin Omurca'yla kabera gösterisi ve Atatürk'ün Avrupa gezisi resim sergisi, Somuncu Baba film gösterisi, Pforzheim Klasik Türk Musikisi Topluluğu Konseri, Karagöz ve Hacivat gölge oyunları da Türk Almanların büyük ilgisini çekti.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen açık oturumda ise Dr. Ahmet Ertekin'in moderatörlüğü ile Baden Müzesi'nden Ayla Toprakcı, Kilise yöneticisi Dr. Elisabeth Hartlieb, Belediye Başkanı Frank Mentrup, Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Annette Hagenunger ve Innsburck Üniversitesi'nden Dr. Erol Yıldız 'Kültürel etkileşimi' konuştu.

Karlsruhe Türk Kültür Merkezi'nin leziz Türk yemekleri ise katılımcılara ikram edildi.