'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU

Fatih Sarayburnu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' normalleşme dönemine geçişin ardından iki buçuk ay sonra denizle buluştu.

07.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:24

Fatih Sarayburnu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' normalleşme dönemine geçişin ardından iki buçuk ay sonra denizle buluştu. Yaklaşık 150 kişilik bir gruptakilerden bazılarının zaman zaman sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Kendilerini 'Sarayburnu Fatihleri' olarak adlandıran yaklaşık 150 kişilik bir grup, Sarayburnu Sahili'nde toplandı. Normalleşme dönemine geçişle birlikte ilk kez toplanan grup sahilde önce kavurma ve tatlı yedi, daha sonra denize girdi. Grup üyelerinden bazılarının zaman zaman sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN EVDE KAPALI KALDIK

Grup üyesi Yüksel Sönmez, Biz burada yaklaşık 150 kişilik bir grubuz, biz 'Sarayburnu Fatihleriyiz'. İki buçuk aydan beri evdeyiz. Koronavirüs yüzünden evlerde kapalı kaldık. İki buçuk ay sonra kendimizi denizde bulduk. Bunun keyfini sürüyoruz ve yüzmeyi de çok özledik. Bugün de burada toplanmamızın amacı bütün yüzme camiasındaki arkadaşlarımızı davet ettik, 150 kişi yüzücü arkadaşımız buraya geldi. Bize has Sarayburnu kebabı dediğimiz bir yemeği yapıyoruz burada bir ikramımız var bu ikramı da bütün yüzücü arkadaşlarımıza verdik. Bir arkadaşımızda 10 kilo tatlı getirdi onu da arkadaşlara dağıttık dedi.

'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Leyla Güven Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Murat Boz Beren Saat Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: 'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 12:26:10. #1.14#
title