SARAYBOSNA - Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmaları başlandı (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşılama merkezi önünde sırada bekleyen insanlardan detaylar Kata Popovic'in açıklaması Arman Sarkic'in açıklaması SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma çalışmaları başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aşılama merkezi önünde sırada bekleyen insanlardan detaylar
Kata Popovic'in açıklaması
Arman Sarkic'in açıklaması SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma çalışmaları başladı. Zetra Spor Salonuna gelen vatandaşlar aşı için uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic