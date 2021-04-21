SARAYBOSNA - Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmaları başlandı (2)
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SARAYBOSNA - Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmaları başlandı (2)

Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşılama merkezi önünde sırada bekleyen insanlardan detaylar Kata Popovic'in açıklaması Arman Sarkic'in açıklaması SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma çalışmaları başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aşılama merkezi önünde sırada bekleyen insanlardan detaylar

Kata Popovic'in açıklaması

Arman Sarkic'in açıklaması SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma çalışmaları başladı. Zetra Spor Salonuna gelen vatandaşlar aşı için uzun kuyruklar oluşturdu.

SARAYBOSNA - Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmaları başlandı (2)
SARAYBOSNA - Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmaları başlandı (2)
SARAYBOSNA - Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmaları başlandı (2)
SARAYBOSNA - Saraybosna'da 75 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmaları başlandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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