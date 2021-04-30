SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor

Anadolu Ajansı / Elman Omic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 92 yaşındaki Himzo Ziga, ramazan sevincini tek başına yaşayıp, yalnızlığıyla Kur'an-ı Kerim okuyarak başa çıkıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 92 yaşındaki Himzo Ziga, ramazan sevincini tek başına yaşayıp, yalnızlığıyla Kur'an-ı Kerim okuyarak başa çıkıyor.

Yetim bir çocukluk ve iki savaş geçiren Ziga, zorlu yaşam mücadelesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçirdiği ramazan ayını, AA muhabirine anlattı.

Ziga, 1929'da Gorazde yakınlarındaki bir köyde dünyaya geldiğini, 1943'te Saraybosna'ya yerleştiğini belirterek Grbavica semtindeki evinde tek başına yaşadığını söyledi.

İki kardeşiyle küçük yaşta yetim kaldığını aktaran Ziga, "İki kez evlendim, iki eşim de vefat etti, hiç çocuğum olmadı." dedi.

İkinci Dünya Savaşı ile 1992-1995 döneminde yaşanan Bosna Savaşı'nı hatırlamakla kalmadığını dile getiren Ziga, "1944'ten savaşın sonuna kadar Partizan cephesindeydim. Bosna savaşında ise 20 ay boyunca ağır ve hafif silah tamircisi olarak görev yaptım." ifadelerini kullandı.

"Yalnızlıkla Kur'an-ı Kerim okuyarak başa çıkıyorum"

Ramazan ayını tek başına oruç tutarak geçirdiğini anlatan Ziga, "Yalnızlıkla Kur'an-ı Kerim okuyarak başa çıkıyorum. Beni ayakta tutan şey o. Oruç tutabilecek kadar sağlıklı olduğum için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

Ziga, rahmetli eşlerinden yemek yapmayı öğrendiğini belirterek "İkinci eşim 14 yıl önce vefat etti. Yaşadığım bu evi Gazi Hüsrev Bey Vakfına, medreseye bağışladım. Ben öldükten sonra evim onlarındır." dedi.

Salgın döneminde evinden pek çıkmadığını söyleyen Ziga, "Dört aydır kendi isteğimle ev karantinasındayım. Yakın bir arkadaşım her ay faturalarımı ödüyor. Bazen maskemi takıp erzak almaya gidip hemen eve dönüyorum. Yaşadıklarımın hepsi birer imtihandan ibaret." ifadesini kullandı.

Boşnak dede, ilaçlarını tedbir amaçlı kullandığını vurgulayarak "Ramazan ayını oruçla geçirip, Kurban Bayramı'na sağ çıkarsam kurban almak istiyorum." dedi.

SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor
SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor
SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor
SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic

Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı 'göz hakkı reyonu' akıma dönüştü!
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SARAYBOSNA - Bosnalı Himzo dede ramazan sevincini buruk yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:09:38. #1.15#

title