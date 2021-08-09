Saray'da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar sürüyor
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Saray'da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar sürüyor

Saray'da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray Belediyesi, selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Saray Belediyesi, selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, geçen hafta sağanak nedeniyle ilçe genelinde selden etkilenen mahallelerde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan mahalle ve arazi yollarını onarıyor.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, geçen hafta etkili olan sağanağın ilçeye bağlı mahallelerde sele neden olduğunu anımsattı.

Ataman, "Belediye ekiplerimiz sel anından bugüne kadar mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kıza zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Çaybağı Mahallesi sakinlerinden Hacı Tunal ise yaşanan sel afetinin ilk anından itibaren Saray Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.

Tunal, "Çalışmalarından ötürü belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Mahalle yollarında ve mahallemizde oluşan çamurları temizleyen ekipler, şimdi de tarım arazilerimizin yollarında çalışma yapıyor. İnşallah hep birlikte selin zararlarını sileceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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