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Saray'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA, Cemal Çavdar - Güncel
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Saray'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Saray ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Haydi Saray kan ve can ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Saray ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Haydi Saray kan ve can ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Valiliğin desteğiyle il genelinde Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanya Saray'da da devam ediyor.

Belediye tarafından bir gün önce duyurusu yapılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde çadır kuruldu.

18-19-20 Şubat'ta 10.30 ile 18.30 saatleri arasında gerekli işlemlerin ardından kan bağışları kabul edilecek.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

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