Şaraplar ve kadınlar sözleri nelerdir? Mert Şenel Şaraplar ve kadınlar şarkı sözleri nelerdir?

2019 yılında yayınladığı günden itibaren ilgi gören şarkı 'Şaraplar ve kadınlar şarkı sözleri nelerdir?' diye hala aranmaktadır.

Söz ve müziğin Mert Şenel'e ait olduğuŞaraplar ve kadınlar şarkı sözlerinin klibinin görüntü yönetmeni koltuğunda Leo Xandre kurgu koltuğunda ise Sadık Hazırcı oturmaktadır. Şaraplar ve kadınlar sözleri nelerdir? Mert Şenel Şaraplar ve kadınlar şarkı sözleri nelerdir? izleyicilerin en çok merak ettiği sözlerdir. Şaraplar ve kadınlar sözleri detaylarda!

ŞARAPLAR VE KADINLAR SÖZLERİ NELERDİR?

Mert Şenel'in 'Şaraplar ve Kadınlar' isimli tekli şarkısının çıkmasıyla birlikte birçok platformlarda yayınlanmaya ve telefonlara indirilmeye başladı. Söz ve müziğin Mert Şenel'e ait olduğu 'Şaraplar ve Kadınlar sözleri dikkat çekerek dinlenme sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

'Şaraplar ve kadınlar

nereye gittiğini bilmeyen adımlar

yine kendimi dağıtcam

gelip kurtar hadi beni gün batımından.' diyerek başlayan şarkı günümüzde hala en çok dinlenen şarkılar arasındadır.

MERT ŞENEL ŞARAPLAR VE KADINLAR ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

'Şaraplar ve kadınlar

Nereye gittiğini bilmeyen adımlar,

Yine kendimi dağıtacağım.

Gelip kurtar hadi beni gün batımından.

Ben ne yaptığımı biliyor muyum sanki?

Neyse doğru yolda gidiyorumdur belki.

İçimde kendi dünyasına yabancı biri var.

Bir konuşsa neler anlatacak sana, zamanı yeri var.

Olmak istediğim bir ben var, bir de olmaya çalışırken tükenen biri.

İçimde fırtınalar kopmuştu durgunken bile.

Tanımadığım evlerde bulmuştum kendimi.

Acaba bir kere de kendine mi hesap sorsan?

Uğraş ama benimle, kes at sonra.

Olması gerektiği gibi her şey de bir tek ben mi tezat yoksa?

aaahhhhhh dayanamaaaamm.

Bu sefer korku saldı, çok bunaldım.

Bir mucize olsun Tanrım.

Şaraplar ve kadınlar

Nereye gittiğini bilmeyen adımlar,

Yine kendimi dağıtacağım.

Gelip kurtar hadi beni gün batımından.

Artık umursadığım her şey değişti.

Sanki dünyamda tek başımaymışım gibi.

Bir ses yok ya da varlığım hisseden biri.

Kendi adımlarını takip edip geride kalma,

Kendini tanımadıkça çok zor derine dalmak.

Şansını yarat yol yok yeniden aptal.

Seni sen anla

Yeni kadınlar yeni şaraplar,

Belki uyandırır seni seraptan.

Kimisi güzellikten ibarettir burada kimisi laftan.

Konuşmak da sıktı şimdi gözlerimden oku.

Kalmak için azım ama gitmek için çok.

Savaşmaya hazır değilim ama barışmaya da yokum.

Elimi üstümden çek yalnızlığa alışmayana dokun.

aaaahhhh dayanamaaamm

Bu sefer korku sardı çok bunaldım.

Bir mucize olsun Tanrım.

Şaraplar ve kadınlar

Nereye gittiğini bilmeyen adımlar,

Yine kendimi dağıtacağım.

Gelip kurtar hadi beni gün batımından.''