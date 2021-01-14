Şarampole yuvarlanan kamyonetten savrulan 2 yaralıyı, donmaktan köylüler kurtardı
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Şarampole yuvarlanan kamyonetten savrulan 2 yaralıyı, donmaktan köylüler kurtardı

14.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:47
Şarampole yuvarlanan kamyonetten savrulan 2 yaralıyı, donmaktan köylüler kurtardı

BATMAN'ın Sason ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. kaza sırasında camdan fırlayan 2 kişi, köylüler tarafından donmaktan kurtarıldı. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. Sason ilçesi Sarıyayla köyünden gelen arıza ihbarıyla yola çıkan Dicle Elektrik Dağıtım ekibine ait kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 1 kilometre yuvarlanan araçtaki 2 kişi camdan fırlayarak yaralandı. Bir süre sonra kazayı fark eden köylüler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verirken, olay yerine ulaşarak donmak üzere olan 2 yaralıyı sıcak tutmaya çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar burada Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. 

 


Şarampole yuvarlanan kamyonetten savrulan 2 yaralıyı, donmaktan köylüler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sayım ÖZMEN

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