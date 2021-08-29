Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak - Ankara karayolu üzerinde Gedikler Köy kavşağında meydana geldi. İddialara göre, G.M. (53) kontrolündeki 06 BG 5377 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucunda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki İ.M. (14), N.M. (21) ve L.T. (15) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Emine Erdoğan Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Burcu Biricik Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 18:15:47. #1.16#

title