Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesi Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Karadaş yönetimindeki 44 HN 839 plakalı Ford marka hafif ticari araç şarampole devrildi. Ağır yaralanan araç sürücü Abdulkadir Karadaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı