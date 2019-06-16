Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı

Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Sara Netanyahu, lüks restoranlarda yediği yemek masraflarını devlet harcaması olarak gösterdiği suçlamasını kabul ederek savcılarla anlaşma yoluna gitmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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