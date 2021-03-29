Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi
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Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi

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Saplantılı hayranından cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi

Kendisine cinsel içerikler mesajlar atan saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise, korku dolu günler yaşamaya başlayınca bir kez daha ev arayışına girdi. Haftanın bazı günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan Hadise, yalnız kalmaktan korktuğu için üst düzey bir güvenliğe sahip bir ev bakmaya başladı.

Şimdilerde Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'te jürilik yapan Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendisine cinsel içerikli mailler atan saplantılı hayranından "Beni takip ediyor, giydiğim kıyafetleri bile biliyor" diyerek savcılığa gidip şikayetçi olmuştu. Geçtiğimiz saplantılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten şarkıcı yeniden savcılığa gitmişti.

EVDE YALNIZ KALAMIYOR

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; saplantılı hayranının yaptıklarından dolayı yaşadığı panikten kurtulamayan Hadise, evde tek kalmaktan korkmaya başladı. Haftanın belirli günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan şarkıcı, kendine ultra güvenlikli ev arayışına girdi.

İstinye'deki evinden taşınacak olan ünlü şarkıcı, Zincirlikuyu'da bulunan özel güvenlikli bir rezidansa geçmeye hazırlanıyor.

Saplantılı hayranında cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi

CLUBHOUSE MAĞDURU OLDU

Son dönemin popüler uygulamaları arasında gösterilen Clubhouse'dan art arda açılan sahte hesaplar üzerinden yaşanan dolandırıcılık mağdurlarından biri de Hadise olmuştu. Adına sahte hesap açıp insanlarla konuşan bir kişinin olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden açıklama yaptı.

Yaşadığı bu olay karşısında hukuki işlemleri başlatacağını kaydeden Hadise, şunları kaydetti: "Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."

Saplantılı hayranında cinsel içerikli mesajlar alan Hadise, güvenlikli ev arayışına girdi
Hadise, adına sahte hesap açıp kendisini taklit eden kişiyi mahkemeye veriyor
Hadise, adına sahte hesap açıp kendisini taklit eden kişiyi mahkemeye veriyor

Kaynak: Diğer

Haber Yorumları (4)
IHTIYAR: Bi iki gozel foto neyn yok muu laa
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ZİNCİRLİKUYU: zincirlikuyu bir şeyleri anımsatıyor
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SUSTA KAZIM: hadise yalan atma
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