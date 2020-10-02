Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine mesaj atmış: Çocuğum sana emanet

Adana'da 15 gün önce işe başladığı makette saplantılı aşığı tarafından öldürülen Tuğba Keleş'in olaydan bir gün önce ağabeyine "Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Adana'da çalıştığı markette saplantılı aşığı tarafından öldürülen Tuğba Keleş'in ölmeden önce akşam ağabeyine attığı mesaj ortaya çıktı. Genç kadının ağabeyine, "Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet" yazması yürekleri dağladı. Katil ise 1 ay öncede genç kadının yolunu kesip silah zoruyla kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. 15 gün önce işe girdiği öğrenilen Tuğba Keleş (36) isimli kadın markette çalışırken, motosikletle müşteri gibi gelen saplantılı aşığı Erdoğan Küpeli, yanında getirdiği silahla kasiyer kadını kasada para alışverişi yaparken sırtından vurdu. Erdoğan Küpeli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADILAR

Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdoğan Küpeli ve Tuğba Keleş'i Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tuğba Keleş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Küpeli de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"KARDEŞİMİN ARABASINI DURDURUP İÇERİ GİRDİ"

Öte yandan, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Keleş'in cenazesini almaya gelen ağabey Muhammet Keleş, açıklamalarda bulundu. Küpeli'nin 1 ay önce de Tuğba Keleş'in arabasını zorla durdurup içeri girdiği, silah çektiğini söyleyen Keleş, "Ben kardeşimle telefonla görüşürken Erdoğan Küpeli, kardeşimin yolunu kesip zorla arabasına binmişti.

"KARDEŞİMİ SİLAH ZORUYLA ALIKOYMAYA ÇALIŞTI"

Kardeşime durmamasını söylememe rağmen silah zoruyla kardeşimi alıkoymaya çalıştı. Ben hemen arabamla oldukları yere gidip Küpeli'nin elinden kardeşimi kurtardım ancak savcılık Erdoğan Küpeli'nin ifadesini alıp serbest bıraktı. Küpeli de ben kendisini dövdüğüm için dava açtı ve o dava halen devam ediyor" diye konuştu.

"ALP'İM SANA EMANET"

Kardeşinin 2 gün önce kendisine mesaj attığını da söyleyen Muhammet Keleş, "'Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet' yazmıştı. Çok üzgünüz diyecek başka bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı