Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış - Haberler
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Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış

İngiltere'deki bir okulda hem öğretmen hem de müdür yardımcısı olarak görev yapan kadın öğretmene, mide bulandıran suçları nedeniyle tepki yağıyor. Bir kız öğrencisine tecavüz edilmesine yardım eden, başka kız öğrencilerini de yaşlı erkeklerle ilişkiye zorlayan öğretmen, iki ayrı suçtan yargılanacak.

İngiltere'deki bir okulda görev yapan 44 yaşındaki öğretmen, mide bulandıran suçları nedeniyle velilerin ve ülkede yaşayanların eleştiri odağı haline geldi. Aynı zamanda müdür yardımcısı olarak da görev yapan öğretmen, kız öğrencilerini yaşlı adamlarla ilişkiye girmeye zorlamakla suçlanıyor.

OKULDA 10 YILDIR GÖREVLİ

St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda yaklaşık on yıldır çalışan sapık öğretmen Julie Morris, olayın ordaya çıkması ile gözaltına alındı.

Çalıştığı ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 44 yaşındaki kadın öğretmen 13 yaşından küçük kıza saldırıya yardım ve yataklık etmek ve reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye teşvik etmekle suçlanıyor.

YÖNETİME İLETİLEN MEKTUPLA ORTAYA ÇIKTI

Julie Morris'in tecavüz skandalı dün ortaya çıkar çıkmaz dünya gündemini sarstı. Skandal okul yönetimine iletilen bir mektupla ortaya çıktı.

St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda yaklaşık on yıldır çalışan 44 yaşındaki Julie Morris, Pazartesi günü mahkemeye çıkarıldığında gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

340 öğrencili okuldaki çocukların ebeveynleri ise 13 yaşındaki çocuğa tecavüz haberler inin ardından büyük bir şok yaşadı.

Sapık kadın öğretmen Julie, 13 yaşından küçük bir kıza tecavüze yardım ve yataklık etmek ve yine 13 yaşından küçük bir çocuğu cinsel aktiviteye teşvik etmekle suçlanıyor. Okuldan hemen uzaklaştırılan Julie şu an yargı önüne çıkacağı günü bekliyor.

SUÇ ORTAĞI DA VAR

Polis, sapık kadın öğretmenin 52 yaşındaki David Morris ile birlikte çocuğa tecavüz etmekle suçlandığını doğruladı. Sapık öğretmenin hem küçük kızlara tecavüz ettiği hem de yaşlı erkeklerle cinsel birlikteliğe zorladığı belirtiliyor.

Tecavüz suçlamalarının diğer bir sanığı olan David Morris'le Julie Morris'in karı koca olmadıkları ve sapık çiftin akraba bile olmadıkları, sadece soyadlarını aynı olduğunun altı çiziliyor.

İKİ UZMANLIK ALANI VAR

Linkedin'e göre Julie Morris, Lancaster Üniversitesi'nden psikoloji diplomasına ve ayrıca Ormskirk, ayrıca Lancashire'daki Edge Hill Üniversitesi'nden uzman bir matematik öğretmeni diploması var.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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