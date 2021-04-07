Sapık, 'Karlos' adlı köpeğin bacağından ısırmasıyla yakalandı (2)

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SUÇU KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDIYaya olarak evine giden F.D.'yi ormanlık alana götürüp, cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı ileri sürülen Mehmet Ali Ayan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SUÇU KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI

Yaya olarak evine giden F.D.'yi ormanlık alana götürüp, cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı ileri sürülen Mehmet Ali Ayan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Ayan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. Mehmet Ali Ayan ifadesinde, "Ben kimseye tecavüz etmeye çalışmadım. Yolda yürürken birden iki kişi beni kovalamaya başladı. Onlar beni kovalayınca ben de korkup kaçtım. Kimseye bir zararım dokunmadı. Onlar bana saldırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN