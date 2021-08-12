Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilen 4 bin yavru sazan balığı ilçedeki göletlere bırakıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilen 4 bin yavru sazan balığı ilçedeki göletlere bırakıldı.

tarafından amatör balıkçılığı geliştirmek için göletlere yavru sazan bırakıldı.Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, yaptığı açıklamada, "Şaphane İlçe Merkezi, Karamanca Köyü, Gürkuyu Köyü ve Kızılkoltuk köylerimizde bulunan tarımsal sulama göletlerinin balıklandırılması faaliyeti kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden temin edilen toplam 4 bin adet pullu sazan balığı yavruları tarımsal sulama göletlerine bırakılmıştır. Balıklandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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