Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesi şimdi daha güzel

Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesine Adapazarı ENKA Özel Okulları ile Sapanca Belediyesi işbirliği ile bitkilendirme yapıldı.

Sapanca ilçe sınırları içinde bulunan Gazipaşa İlkokulunun bahçesi yeşerdi. Özel ENKA Okullarının Adapazarı Şubesinin desteği ile okul bahçesi çocuklar için daha şık bir görünüme kavuşturuldu. Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede "Gazipaşa İlkokulumuzun bahçesi bugün Sapanca Belediyesi ve Adapazarı ENKA Okulları'nın işbirliği ile çeşitli bitkilerle güzelleştirildi. Eğitim kurumlarımızın eksiklerini her fırsatta her yönden çocuklarımız için tamamlamaktayız. Bu gün değişik formlarda ekilen süs bitkilerinin çocuklarımızın da beğenisini alacağına inanıyorum. Sapanca Belediyesi ve Adapazarı ENKA Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğayı bitkileri koruyan nesiller yetiştiğine inanıyorum

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, " İlçemizin her noktasını çocuklarımızın, gençlerimin rahat nefes alabilecekleri, dinlene bilecekleri yeşil alanlara dönüştürmeye çalışmaktayız. Bugün ENKA Okulları'nın da katkısıyla Sapanca Gazipaşa İlkokulu bahçemiz farklı bitkilerle yeşil alanla kavuştu. Çocuklarımız okullarının bahçelerindeki ağaç ve farklı formlardaki bitkileri gördüklerinde mutlu olmanın yanı sırda onları sahipleneceklerine onların bakımına destek olacaklarına inanıyorum. Bitkilere zarar veren değil, doğayı bitkileri seven ve koruyan nesiller yetiştiğine inanıyorum" dedi.

Sapanca Gazipaşa İlkokulu Müdürü Arif Ziya Yanık, okul bahçesinde yapılan yeşillendirme de emeği geçen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e ve Adapazarı ENKA Okulları'na teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler