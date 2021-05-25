Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesi şimdi daha güzel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesi şimdi daha güzel

Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesi şimdi daha güzel
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesine Adapazarı ENKA Özel Okulları ile Sapanca Belediyesi işbirliği ile bitkilendirme yapıldı.

Sapanca ilçe sınırları içinde bulunan Gazipaşa İlkokulunun bahçesi yeşerdi. Özel ENKA Okullarının Adapazarı Şubesinin desteği ile okul bahçesi çocuklar için daha şık bir görünüme kavuşturuldu. Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede "Gazipaşa İlkokulumuzun bahçesi bugün Sapanca Belediyesi ve Adapazarı ENKA Okulları'nın işbirliği ile çeşitli bitkilerle güzelleştirildi. Eğitim kurumlarımızın eksiklerini her fırsatta her yönden çocuklarımız için tamamlamaktayız. Bu gün değişik formlarda ekilen süs bitkilerinin çocuklarımızın da beğenisini alacağına inanıyorum. Sapanca Belediyesi ve Adapazarı ENKA Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğayı bitkileri koruyan nesiller yetiştiğine inanıyorum

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, " İlçemizin her noktasını çocuklarımızın, gençlerimin rahat nefes alabilecekleri, dinlene bilecekleri yeşil alanlara dönüştürmeye çalışmaktayız. Bugün ENKA Okulları'nın da katkısıyla Sapanca Gazipaşa İlkokulu bahçemiz farklı bitkilerle yeşil alanla kavuştu. Çocuklarımız okullarının bahçelerindeki ağaç ve farklı formlardaki bitkileri gördüklerinde mutlu olmanın yanı sırda onları sahipleneceklerine onların bakımına destek olacaklarına inanıyorum. Bitkilere zarar veren değil, doğayı bitkileri seven ve koruyan nesiller yetiştiğine inanıyorum" dedi.

Sapanca Gazipaşa İlkokulu Müdürü Arif Ziya Yanık, okul bahçesinde yapılan yeşillendirme de emeği geçen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e ve Adapazarı ENKA Okulları'na teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Deniz Çakır Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Necip Uysal Nihat Özdemir Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nun bahçesi şimdi daha güzel - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:43:52. #1.15#

title