Sapanca'da "Taze Ceviz Festivali" başladı



SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Taze Ceviz Festivali' yoğun katılımla başladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi ceviz üreticilerinin düzenlediği 'Taze Ceviz Festivali'nin ilki bugün başladı. Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan taze cevizin ana vatanı Sapanca'da 'Taze Ceviz Festivali' düzenleniyor. Sapanca Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivalde yöresel birçok ürün de tanıtılmak amacıyla yerini aldı. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'in katılımıyla başlayan festivale yerel ve çevre illerden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde konuşan Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, "Sapanca meyvesiyle ön plana çıkıyor. Özellikle de Sapanca, Kurtköy cevizi dediğimiz cevizimiz çok lezzetli, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen cevizlerden daha üstün. Buranın iklimi sebebiyle fındık, ceviz, şeftali, armut gibi birçok ürün yetişmekte, fakat son zamanlarda her alanda olduğu gibi tarım alanın da daralmasından dolayı konaklama, yiyecek, içecek sektöründen turizme yöneldi şehir. Bu bağlamda Sapanca cevizi gerçekten içi net ve beyaz, çok lezzetli, kabuğu ince bir lezzete sahip. Şu an bu cevize iyi bir talep var, yok satıyoruz resmen. Satışı iyi olsa da ne yazık ki mahsul az. Ama genel manada üreticiyi dolaştığımızda memnun olduklarını görmekteyiz. Bu arada belediye başkanı olduğum gibi ben de bir ceviz üreticisiyim. Beş dönüm arazi içerisinde ceviz ağaçlarım var. Çiftçiyim, çiftçi oğluyum dolayısıyla da bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ceviz üreticisi Yakup Temel, "Üretici- ilk ceviz bahçesini yapan ve bölgeye yayan babasıdır. Sapanca cevizi de dünyada örneği olmayan bir ceviz. Şimdi biz bunu ne kadar yaygınlaştırırsak ülkemize, insanlığa faydamız o kadar çok olacaktır. Tabii seviniyoruz cevizin yaygınlaşması, ülke ekonominse katkı sağlamasından dolayı. Herkesin bu lezzeti tatmasını isterim" dedi.

Üç gün sürecek olan festival pazar günü sona erecek.